Far illuminare il flash o lo schermo alle notifiche su Android

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ci perdiamo sempre lepiù importanti o le chiamate che stavamo aspettando? Senza dover modificare troppo il telefono possiamo migliorare la gestione dellesuattivando la notificae la luce di notifica sullo, in modo da essere sempre avvisati quando riceviamo nuovesemplicemente guardando loo la parte posteriore del telefono. Nella guida che segue vi mostreremo come mettere ile attivare la lucesu, funzionalità previste sulla versione 14 dima che possiamo integrare facilmente su qualsiasi telefono in circolazione. LEGGI ANCHE -> Gestire la comparsa delle ...