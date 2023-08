Fabrizio Romano | la bomba del guru del calciomercato | Fino al 31 agosto | trattativa pazzesca

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Una sua sola parola, anzi un solo tweet è un terremoto nel mondo del calcio. Il giornalista, 30 anni, italiano e campano per la precisione, è il re del. Ogni volta che annuncia un affare chiuso con la formula "here we go", dall'Inghilterra alla Spagna migliaia di tifosi esultano o si disperano, perché sanno che quanto letto è verità. Il Corriere della Sera snocciola i suoi numeri da record sui social: su Instagram sta guadagnando 70mila nuovi followers al giorno ("Se va avanti così, tra un anno ne avrà più di Chiara Ferragni"), da qualche giorno il suo account Twitter è il più influente al mondo con 4,2 miliardi di interazioni tra commenti, like e repost. Tutti pendono dalle sue labbra, o dalla sua tastiera. Dopo gli esordi da giovanissimo ("Devo tutto a Gianluca Di Marzio, che mi portò nella ...