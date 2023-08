Fabbian verso il Bologna | ma prima al Frosinone | che intrigo! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 17 agosto 2023)tra. I ciociari dovrebbero avere il centrocampista dell’Inter, che però potrebbe vestire la maglia felsinea VIA ? Giovanniil. Come racconta Gianluca Di Marzio, ospite negli studi di Sky Sport a Calciomercato – l’Originale, oggi in Viale della Liberazione si sono visti Inter e ciociari. I nerazzurri hanno comunicato al club che sul giocatore c’è forte il, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo con il diritto di recompra a favore dell’Inter. Ma il giovane centrocampista andrà comunque alin prestito. Da capire solo se ci andrà tramite l’Inter oppure se attrail club felsineo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...