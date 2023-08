(Di giovedì 17 agosto 2023) Con il ritorno di Lazar Samardzic all’Udinese si è concretizzato anche quello di Giovanniall’Inter. Il futuro del classe 2003 potrebbe comunque non essere nerazzurro per Sky Sport. PRESTITO – Giovanninon rimarrà quasi sicuramente all’Inter. La dirigenza non vuole che il calciatore passi troppo tempo in panchina. L’ultima esperienza alla Reggina è stata assolutamente positiva, l’aspettativa è che continui su questa via anche in Serie A. Suilè inper un prestito secco, ma ci sono anche altre. Niente Udinese perciò per il classe 2003, che aveva già concluso le visite mediche. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

... oltre all'inserimento nell'operazione di(con diritto di riacquisto in favore dei nerazzurri). Il baby ex Reggina haproposte di prestito nel massimo campionato (Bologna, Genoa, ...... in primis papà Samardzic, hanno infatti posto delle richiesterispetto a quelle ...questo fine settimana (perché nel frattempo si è contestualmente bloccata l'operazione che porterebbe......un accordo con l'Udinese sulla base di 15 milioni di euro più il cartellino del giovane. ... per il quale persiste l'interessamento disquadre della Premier League inglese, ed in ...

Fabbian, diverse squadre interessate. Frosinone in pole – Sky Inter-News.it

Il centrocampista bianconero e della nazionale under Giovanni Fabbian dopo aver saltato la firma con l'Udinese è pronto per l'addio ...Sono diverse le squadre che ci pensano, ma per il momento il centrocampista non ha ancora sciolto i dubbi e presto farà una scelta. Secondo quanto riferito da Monza-News, il Monza non ha abbandonato ...