Fabbian-Bologna | stesse modalità di Udine Sensi? Fiducia! ? Sky

(Di giovedì 17 agosto 2023)è in procinto di lasciare l'Inter nonostante il nulla di fatto con Lazar Samardzic. Ilè in pole,va verso la permanenza MANOVRE ? Luca Marchetti a Sky Sport 24 aggiorna sul centrocampo dei nerazzurri e su Esposito: «A centrocampo l'Inter potrebbe restare così, anche perché c'è. Suc'èe Frosinone. I felsinei lo comprerebbero con la stessa opzione accordata tra Inter ese, ossia a titolo definitivo con diritto di recompra a 12 milioni».

Orsolini durante Sampdoria -Credit Foto Getty Images Giovanni- Frosinone: stallo Stando a quanto riporta TMW, in queste ore i dirigenti dell'Inter e quelli del Frosinone si sono ...CONCORRENZA- Nonostante la mossa del Frosinone, spunta l'ipotesi. I felsinei sono una possibilità di mercato per, che nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in qualcosa ...104 Il Frosinone mette la freccia e si piazza in pole position per Giovanni. Il centrocampista classe 2003 dell'Inter, rimasto coinvolto dall'improvvisa giravolta ... Ancheed Empoli ...

INTER, IL BOLOGNA SI INSERISCE PER FABBIAN - Sportmediaset Sport Mediaset

La situazione Fabbian tiene banco in casa Inter: dopo il trasferimento saltato con l'Udinese, Bologna e Frosinone interessate all'acquisto ...Fabbian è tornato da Udine dopo l'affare Samardzic definitivamente saltato. Su di lui, però, c'è mezza Serie A oltre il Frosinone.