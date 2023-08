Il giovane talento, per colpa di qualche spicciolo in più da immettere nelle tasche del suo(il padre), fa naufragare un affare scritto, così ancheresta a Milano e non si trasferisce ...... ma la firma e l'ufficialità non sono mai arrivate, per il cambio diche ha ribaltato tutto. ...definitivo non si è però concretizzato e adesso in bilico c'è anche la posizione di, che ...... il padre di Samardzic avrebbe spinto per un cambio die ora il giocatore sarebbe seguito da ... Anche perché il futuro del classe 2002 coinvolge anchee le prossime tappe di uno dei ...

Fabbian, agente in sede Inter: Frosinone a un passo! La formula - Sky Inter-News.it

Con il ritorno di Lazar Samardzic all’Udinese si è concretizzato anche quello di Giovanni Fabbian all’Inter. Il futuro del classe 2003 potrebbe comunque non essere nerazzurro per Sky Sport. PRESTITO – ...Gli ultimi giorni di mercato dell’Inter sono stati fortemente caratterizzati dalla situazione Lazar Samardzic. Una trattativa che sta tenendo occupati gli animi nerazzurri da ormai una settimana e che ...