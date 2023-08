... probabilmente non entusiasma nemmeno la presidente del gruppo alla Camera, la verde Luana,... posso dire che con Marco ho partecipato alla raccolta firme per l'legale, che il ...... probabilmente non entusiasma nemmeno la presidente del gruppo alla Camera, la verde Luana,... posso dire che con Marco ho partecipato alla raccolta firme per l'legale, che il ...

Eutanasia: Zanella (Avs), 'da Zaia importante stimolo' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Il presidente della regione Veneto, Zaia, rappresenta nella destra una posizione avanzata sul tema del fine vita. Noi condividiamo totalmente la sua richiesta di una legge ...