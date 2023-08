Eurostat smonta la retorica di Meloni | altro che crescita più alta in Europa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 17 agosto 2023) Ve la ricordate la presidente del Consiglio, Giorgia, quando diceva che “l’Italia cresce più delle altre grandi economie europee”? Ecco, scordatevela. Perché i dati sul Pil nell’eurozona confermano quanto anticipato a inizio mese: nel secondo trimestre del 2023 laitaliana non solo si è azzerata, ma è addirittura in negativo: -0,3%. Peggio del dato dell’eurozona, che cresce dello 0,3%, e peggio delle altre grandi economie europee come Francia, Germania e Spagna. Quandoraccontava dell’Italia che cresce più dell’Ue Era fine luglio, quindi solamente pochi giorni fa, quandoraccontava di un’Italia che cresce più delle altre grandi economie Ue. Solo qualche settimana prima la presidente del Consiglio aveva già parlato di una “superiore alla media Ue, superiore alle ...