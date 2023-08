Europei Volley 2023 | Mazzanti | “Egonu? Le ho detto cosa mi aspetto da lei”

(Di giovedì 17 agosto 2023) La prima partita dell’Italia Femminile all’Europeo è stata speciale per vittoria, atmosfera nell’Arena di Verona e spettacolo nel complesso. Le azzurre hanno vinto ed hanno entusiasmato, anche senza il contributo, un tempo fondamentale di Paola. Sulla schiacciatrice azzurra ne ha parlato il CTai microfoni di Sky Sport.: “Paola samida lei. Da oggi quando scenderemo in campo sarà una storia tutta da scrivere. Stiamo facendo un percorso che non è definito, bisogna affrontare il momento“. Sicuramente per l’il meglio dell’Europeo ancora dovrà arrivare. SportFace.

Sono sette le persone fermate e denunciate dalla Polizia di Stato poco prima della partita valida per i campionatidi pallavolo Italia - Romania che si è svolta nella suggestiva cornice dell'Arena di Verona. Anche grazie ad una segnalazione pervenuta sull'App YouPol, la cui efficacia era già stata ......maschile di: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Gli azzurri di Fefé De Giorgi tornano in campo per una nuova estate ricca di impegni. Tra Volleyball Nations League ed, ...Speravano di sfruttare le luci di un evento di livello internazionale, come la partita inaugurale deglifemmnili diin Arena, per lanciare il loro messaggio, ma l'intervento della polizia di stato non ha permesso al loro piano di concretizzarsi. Sono 7 le persone fermate martedì e ...

Calendario Europei volley femminile 2023 oggi: orari partite 17 agosto, programma, tv, streaming OA Sport

Il commissario tecnico della nazionale italiana femminile di volley, ha presentato a Sky Sport la prossima sfida delle Azzurre contro la Svizzera e ha parlato anche del rapporto con Paola Egonu che ..."Egonu in panchina Le ho spiegato cosa mi aspetto da lei." A Sky Sport 24 il tecnico della Nazionale italiana di pallavolo femminile affronta il tema Paola Egonu in occasione degli Europei di Volley ...