Esce di casa per andare a lavoro | poi l’amara sorpresa | arriva la polizia

(Di giovedì 17 agosto 2023) per recarsi al lavoro, ma al suo rientro trova una amarissima sorpresa: è stato necessario l'intervento della polizia. Il tutto è accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 16 agosto, quanto un uomo di 54 anni aveva lasciato la propria abitazione per recarsi al lavoro. Un gesto che fa tutti i giorni. Sembrava una giornata come tutte le altre ed invece per lui sono state delle ore da incubo. Ci troviamo a Roma, precisamente nella zona di Villa Giordani, quando la vittima esce dalla propria abitazione (regolarmente assegnata). Fino a quando, qualche ora dopo, non riceve una strana telefonata da parte dei suoi vicini. Questi ultimi gli danno una terribile notizia: ovvero che la sua casa era stata appena occupata da una donna con 4 bambini.

L’episodio è avvenuto ieri mattina, 16 agosto: sul posto gli agenti del V Gruppo Prenestino che hanno convinto l’occupante a uscire spontaneamente ...Occupazione abusiva d'estate. Succede a Roma: era appena andato al lavoro ieri mattina l'uomo, di 54 anni, regolare assegnatario di un alloggio in zona Villa Gordiani, quando è ...