Elon Musk risponde a Sangiuliano | lo scontro con Zuckerberg non si farà

Niente combattimento. L'ipotesi di vederee Mark Zuckerberg sfidarsi in un ring sembra infatti tramontare. Il fondatore di Tesla e proprietario di X (il social che prima si chiamava Twitter) ha risposto proprio sulla sua piattaforma ..."Zuckerberg ha rifiutato l'offerta".risponde su X al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in merito alla sfida con Mark Zuckerberg. Nel messaggio di qualche giorno fa Sangiuliano scriveva di aver avuto una "lunga e ...Che la sfida non abbia inizio: nonostante le voci sempre più insistenti sul famoso combattimento - scontro tra i due big del mondo social,e Mark Zuckerberg , l'unica certezza è che non sarà l'Italia il Paese prescelto se (e quando) i due sfidanti decideranno davvero di incontrarsi faccia a faccia. Il tweet diLa notizia è ...

Musk ha scaricato la responsabilità su Zuckerberg, in un commento a un post del ministro della Cultura Sangiuliano ..."Volevamo promuovere la storia dell'Antica Roma" ha scritto su X. Ma il fondatore di Facebook "ha rifiutato l'offerta perché non è interessato a questo approccio" ...