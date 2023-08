Elogio della Serie A | il torneo più imprevedibile d' Europa

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 17 agosto 2023) E al quarto minuto Erling Haaland creò il gol. Inesorabile, come certi accadimenti biblici. La Premier League è cominciata com'era finita: con l'implacabile Thor dell'attacco del Manchester City abusare psicologicamente delle difese avversarie. Una volta, e poi ancora. Il Burnley, nel primo match stagionale, si trovava sotto di due reti già dopo la prima mezzora abbondante di gioco. Nel frattempo, il City aveva perso per infortunio Kevin De Bruyne (resterà fuori per qualche mese: brutta notizia, per gli esteti del calcio), ma che differenza potrebbe mai fare? Il primo turno di Premier è andato, e la prima grandinata dei Citizens si è già abbattuta. L'anno scorso il Manchester City ha ottenuto il treble, aggiudicandosi il terzetto Premier-Champions-Fa Cup. Nelle ultime sei stagioni di Premier, ha vinto il campionato per cinque volte. A squadre formidabili, come il Liverpool di Klopp, ...