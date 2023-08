Edoardo Tavassi | duro sfogo sui social | “Avete inventato una storia”

(Di giovedì 17 agosto 2023) L’ex gieffinotorna sulla questione che ha alimentato il gossip nelle scorse settimane: lodurissimo suichiarisce una volta per tutte la famosa questione ‘della cucina da 13 mila euro’. Settimane fa suiè infatti scoppiata una polemica contro una coppia di gieffini, della quale non è stata rivelata l’identità, che avrebbe chiesto in regalo ai fan una cucina dall’importante valore di 13 mila euro. Le accuse sono ricadute proprio sul fratello di Guendalinae sulla fidanzata Micol Incorvaia. Dopo settimane di silenzioha voluto interrompere le questione, intervenendo suiin risposta a una domanda apparsa su Instagram: “Quando vi arriva la cucina ...

...alla coppia misteriosa del GF Dopo che l'indiscrezione è diventata virale è partita subito la caccia alla coppia protagonista di questa richiesta e inizialmente qualcuno ha pensato ad...... alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip avrebbero avanzato questa richiesta e, alcune persone avevano pensato si potesse trattare die Micol Incorvaia . "Quando mi arriva la ...Arriva la replica diall'indiscrezione legata alla cucina da 13mila euro , che una coppia del Grande Fratello Vip avrebbe chiesto ai fan in regalo. Si tratta di uno scoop di qualche settimana fa, lanciato ...

Coppia del GF Vip chiede ai fan una cucina da 13mila euro: la replica di Edoardo Tavassi Fanpage.it

GFVip, un ex gieffino ha rilasciato un'intervista sulla sua ex fidanzata: di chi si tratterà L'indiscrezione spiazza i fan ...Ma dove c***o la metto In terrazzo“. Edoardo Tavassi replica a chi sui social gli chiede quando arrivi la cucina di cui sopra. Tutto è nato quando nelle scorse settimane l’esperta di gossip Deianira ...