Edoardo Donnamaria | l’ultimo gesto che divide i fan Donnalisi

Antonella Fiordelisi esi sono lasciati ormai da alcune settimane e, proprio il nutrito fandom dei Donnalisi , li ha sempre sostenuti sperando in un ritorno di fiamma come accadeva nella Casa del Grande ...Chi invece non dovrebbe far rientro nel programma è. Di recente alcune indiscrezioni hanno assicurato che l'ex gieffino vip non è stato riconfermato. Sulla questione non è arrivata ...... Leggi anche Uomini e Donne, Amici, Grande Fratello Vip: ecco quando tornano in onda A proposito invece di Antonella Fiordelisi ed, l'ex concorrente del Gf Vip 7 ha dichiarato: E ...

Antonella Fiordelisi, nuovo sfogo sui social. Donnamaria risponde Novella 2000

Sui social nuovo sfogo di Antonella Fiordelisi: "Non vorrei essere associata più ai miei ex". Edoardo Donnamaria risponde ...Nelle scorse settimane è circolata l’indiscrezione secondo la quale una coppia che si è formata al Grande Fratello Vip, avrebbe chiesto in ...