Ecowas | soluzione militare pronta se diplomazia fallisce

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il commissario per la sicurezza dell'avverte che "unase la" e che "ripristineremo l'ordine costituzionale in Niger con tutti i mezzi disponibili"...

Il commissario per la sicurezza dell'avverte che "unamilitare è pronta se la diplomazia fallisce" e che "ripristineremo l'ordine costituzionale in Niger con tutti i mezzi disponibili": lo scrive Al Arabiya su X. "Il ...Infatti, durante il meeting, il Presidente dell', Bola Tinubu ha rilasciato la seguente ... Sembra pertanto, almeno per il momento, che si allontani lamilitare, a favore dell'opzione ...Nonostante l'favorisca il dialogo infatti, ha ordinato l'attivazione immediata della sua ... pur enfatizzando la priorità di unapacifica alla crisi innescata dal colpo di Stato ...

Il commissario per la sicurezza dell'Ecowas avverte che "una soluzione militare è pronta se la diplomazia fallisce" e che "ripristineremo l'ordine costituzionale in Niger con tutti i mezzi disponibili ...Dopo quasi tre settimane dal colpo di Stato in Niger, orchestrato, il 26 luglio, dagli apparati militari di Niamey, la situazione appare ancora confusa e ...