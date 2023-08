Ecco dove i prezzi sono davvero alle stelle | Feltri ribalta tutto | verità sconcertante

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Vittorio, ospite a Zona Bianca parla del carodi questa estate. In effetti, mai come in questo 2023 l'attenzione su tariffe, scontrini e benzina è stata così alta. Da settimane vi raccontiamo di scontrini contestati, difolli in alcuni lidi della Penisola ma anche della botta benzina che è ormai arrivata, come hanno segnalato alcuni automobilisti a 2,7 euro in una stazione di servizio in Lombardia. Vittorioperò non ha dubbi e come sempre dice la sua in modo chiaro e netto. Secondo il fondatore di Libero, la lamentela suè forse un po' sopravvalutata. Nel senso che il consumatore fai conti con le regole del libero mercato e con le tariffe dei servizi che richiede: chi ha i soldi spende, chi non li ha non ha l'obbligo di andare in vacanza, questa in sostanza la ...