“Eccellenze Irpine” | tra i premiati l’ex Ministro Zecchino

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera, 16 agosto, nella gremita piazza Mastrilli, ai piedi dello splendido castello medievale di Monteverde (Av) si è svolta la cerimonia di consegna dei premi “” e “Amici di Monteverde” .: Ortensio, exdell’università e della ricerca e Presidente di Biogem (Istituto di ricerca di fama internazionale); Enzo Dello Buono, respinsabile di Altergon (farmaceutica di portata nazionale); Padre Francesco Capobianco, filosofo e fondatore della storica biblioteca S. Francesco di Ravello. Come “Amici di Monteverde” il premio è andato a: Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli (che di recente ha esalato il paese irpino), e allo scrittore giornalista e filmmaker Flavio Pagano. Presente una folta delegazione ...

"Eccellenze Irpine", premio all'ex Ministro Zecchino ed altri anteprima24.it

Al via mercoledì 16 agosto ad Ariano Irpino (AV), Ariano Folkfestival, l’attesissimo appuntamento annuale con il meglio della musica e dei suoni di tutto il mondo; un simbolo per eccellenza ...Ritorna dal 16 al 20 agosto ad Ariano Irpino (AV), Ariano Folkfestival, l’attesissimo appuntamento annuale con il meglio della musica e dei suoni di tutto il mondo; un simbolo per eccellenza dell’esta ...