EA Sports FC 24 | le novità di Pro Clubs!

(Di giovedì 17 agosto 2023) Electronic Arts ha pubblicato giovedì 17 agosto un nuovo trailer dedicato alla modalità Clubs, precedentemente conosciuta come Pro Club Contestualmente è stato pubblicato anche il Pitch Notes con le note degli sviluppatori che illustrano tutte leintrodotte! EAFC 24 Clubs: note degli sviluppatori Ciao a tutti! Sono Timothy Abel, produttore di Club, e qui con me c’è il mio collega Brendan Douglas. È un anno di nuovi inizi con EAFC 24 e, in virtù di questo spirito, la modalità Club è stata quasi completamente rivista, a cominciare dal nome. Noto in precedenza come Pro Club, la nostra community lo ha sempre chiamato Club ed è per questo che, per inaugurare questa nuova era, ci è sembrato giusto dimostrare il nostro impegno nei confronti della community utilizzando ufficialmente un nome a loro tanto ...

...a leading payments & cashless solution for more than 80 partners in 40+ states across the... Continua a leggere Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle...Nel mondo in continua evoluzione dei videogiochi sportivi, EAsta dimostrando un impegno sempre crescente verso l'inclusione e la diversità. L'ennesimariguarda l'introduzione di un elemento di grande rilevanza: l'hijab, il velo tradizionalmente ..."Ladel contest - dichiara il responsabile Comunicazione & Marketing del Potenza Calcio, Michele Cignarale - sta nel processo che è stato attivato per dare l'opportunità agli artisti di ...