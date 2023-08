È sempre più TeleMeloni | ma se ne accorge solo la stampa straniera

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tutto ruota attorno a un grande equivoco: prima delle urne tutti erano pronti a mettere in guardia davanti al pericolo che l’estrema destra arrivasse al potere. E ora, invece, pare che gli stessi siano convinti del cambio di paradigma della stessa Giorgia Meloni: da populista a pragmatica, da vicina agli ambienti di destra a filo-atlantista. È una narrazione, questa, che sembra quasi che in Italia vada per la maggiore. Quasi come se lasi fosse “melonizzata”. Per carità, non è la prima volta che le grosse galassie dell’informazione diventino d’improvviso accondiscendenti col potente di turno. Adrsene, però, non siamo noi nel nostro Paese, quanto cronisti ed editorialisti esteri. Che un giorno sì e l’altro pure dedicano inchiostro e carta al nostro governo. Uno degli interventi più piccati, a luglio, è stato quello di David Broder, che su ...