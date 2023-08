“È nata” Diletta Leotta è mamma | l’annuncio con le prime immagini | “Perché l’ho chiamata così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023)è diventata, come si chiama la figlia. La famosa conduttrice sportiva ha partorito. E lo ha fatto nel giorno del suo compleanno, in quello che di fatto è forse il regalo più bello di sempre. Il 16 agosto 2023, alle 8.47, è venuta alla luce la figlia generata col compagno Loris Karius. Un modo meraviglioso questo per festeggiare il compleanno, fanno sapere molti utenti sui social, dove la donna ha postato alcuni scatti della nuova famiglia appena creatasi. C’è da dire poi che molti fan avevano capito qualcosa nelle scorse ore. >> “Incinta sei…”. Miriam Leone, i primi scatti col pancione e tutti a notare il suo corpo In particolare, avevano notato l’assenza di storie e post sul profilo social della conduttrice, che in genere è sempre molto attiva da quel punto di vista. Soprattutto ...