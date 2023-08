Dynamite 16 08 2023 Fight For The Fallen part 1

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 17 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, ci avviciniamo sempre di più ad All In e l’entusiasmo è a mille e ancora qualche tassello deve andare al suo posto prima dell’evento e questa puntata potrebbe rivelarsi fondamentale. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. AEW International Championship: Orange Cassidy(c) vs Wheeler Yuta (3,5 / 5) Match buono per aprire la puntata ma che in realtà fa da contorno per costruire il match che poi vedremo ad All In. Comunque sia Cassidy e Yuta si danno battaglia in un buon match fino all’arrivo di Moxley e Castagnoli che si rivela controproducente per Yuta che viene sorpreso con un roll-up. Al termine il BCC continua l’assalto ma ad aiutare Cassidy arrivano I Best Friends e Eddie Kingston e ad All In sarà Stadium Stampede Match. Vincitore e ancora campione: Orange ...