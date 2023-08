Dusan Lajovic | “Sapevo sarebbe stato difficile contro Sinner”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Stanchezza pagata e così Jannikè uscito dopo un solo match dal Masters 1000 di Cincinnati. Era prevedibile che le emozioni accumulate a Toronto si facessero sentire e in aggiuntaha disputato uno dei migliori match della sua carriera. Il serbo si è così ricavato un posto agli ottavi e ora spera di continuare ad avanzare. Intanto dopo la sfida con l’altoatesino ha parlato in conferenza e ai microfoni di ATP Tour. Ecco cosa ha detto. Crediti foto:Official FacebookCosìha commentato il successo ai danni di Jannik: “Ovviamentechecomplicato perché quando giochiqualcuno che è in grande forma e ha molta sicurezza, gioca ...