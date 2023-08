Due 18enni assolti dall’accusa di stupro di gruppo | “Non hanno capito che la ragazza non voleva” Pd e Avs | “Sentenza inquietante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Non potevano avere la percezione né erano in grado di valutare il no della, anche a causa della loro “concezione assai distorta del sesso”.già acceso la polemica, anche politica, le motivazioni con cui il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Firenze ha assolto due giovanididinei confronti di una 18enne. Una posizione, quella dell’assoluzione, che era stata assunta anche dal pubblico ministero al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Laera stata emessa a marzo, ma ora sono state rese note le motivazioni con cui il gup ha scagionato i due. La donna che ha denunciato e i due coetanei erano compagni di classe e il rapporto sessuale è avvenuto nel settembre 2018, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico. ...