Dove vanno in vacanza i nostri ‘cari’ politici?

A loro, se tutto va benesolo 4 centesimi al litro. Questi aumenti ingiustificati, come i 2,7 ... "In un Paese come l'Italial'88% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l'...Politicamentesta "Ora è un problema", spiega senza indugi. Poi argomenta alla sua maniera, ... Le regolerispettate, ma devono essere fatte per il bene, se sono fatte per il male, in questo ...A loro, se tutto va benesolo 4 centesimi al litro. Questi aumenti ingiustificati, come i 2,7 ... "In un Paese come l'Italial'88% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada l'...

In quota la segnaletica per merenderos: "Alcuni escursionisti ... il Dolomiti