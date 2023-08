Donna trovata morta nel bagagliaio | i sospetti sull’ex compagno | le minacce e la denuncia per stalking

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 agosto 2023) Iniziano a farsi strada i50enne dellaneldi un’auto a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto poco dopo mezzogiorno e mezzo di oggi 17 agosto in un’area condominiale in via San Massimo. La vittima si chiamava Anna Scala ed aveva 56 anni. Era originaria della vicina Vico Equense. I Carabinieri hanno ufficializzato il nome della vittima. Stando a quanto si apprende, lapresenta diverse ferite da arma da taglio alla schiena. Vicino al corpo è statala lama che è stata verosimilmente utilizzata per il delitto. Un ritrovamento che potrebbe aiutare a individuare più velocemente l’assassino. E così si è fatta avanti la prima ...