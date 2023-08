Donna accoltellata | l' assassino la mette nel bagagliaio di una macchina e fugge

(Di giovedì 17 agosto 2023) A Piano di Sorrento, situato nella provincia di Napoli, è stato scoperto il cadavere di unaancora non identificata all'interno deldi un'automobile. L'auto era parcheggiata all'...

Questaall'interno del cofano dell'auto. C'era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile. Chi ci ha chiamato ci ha riferito di ... la vittima sarebbe statada un uomo vestito di nero mentre stava aprendo il portellone dell'auto.

A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominia ...La vittima è stata uccisa mentre stava aprendo il bagagliaio dell'auto per prendere la spesa. I testimoni: 'Abbiamo sentito delle urla strazianti' ...