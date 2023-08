Donna accoltellata | fermato l' ex compagno | ha confessato

Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni, ritenuto indiziato dell'omicidio dell'ex compagna Anna Scala a Piano di Sorrento è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato. Secondo quanto si apprende ...E' questa l'accusa nei confronti dell'ex compagno dellatrovata mortanel bagagliaio di un'auto oggi in un'area condominiale in via San Massimo a Piano di Sorrento. Leggi anche ...Questaall'interno del cofano dell'auto. C'era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile. Chi ci ha chiamato ci ha riferito di ...

Donna uccisa accoltellata a Piano di Sorrento: fermato il presunto assassino Agenzia ANSA

Salvatore Ferraiuolo, di 54 anni, ritenuto indiziato dell'omicidio dell'ex compagna Anna Scala a Piano di Sorrento è stato sottoposto a fermo per omicidio premeditato. Secondo quanto si apprende avreb ...La donna assassinata si chiamava Anna Scala, aveva 56 anni ed era originaria di Vico Equense. Alcuni mesi fa aveva denunciato l'ex compagno per stalking. I Carabinieri stanno analizzando le telecamere ...