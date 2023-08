Donna accoltellata | fermato il presunto assassino

(Di giovedì 17 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato individuato edai Carabinieri un uomo indiziato dell’omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento. Si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter con il quale si era allontanato dal luogo dell’omicidio. I militari lo stanno ora portando in caserma a Sorrento. Cadavere di unaritrovato nel bagagliaio di un’auto L'articolo proviene da Anteprima24.it.

'Laera stataed era all'interno del cofano' Questaall'interno del cofano dell'auto. C'era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di ...Questaall'interno del cofano dell'auto. C'era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile. Chi ci ha chiamato ci ha riferito di ...Questaall'interno del cofano dell'auto. C'era una pantofola a terra, aveva il volto coperto forse nel tentativo di difesa, è stato terribile. Chi ci ha chiamato ci ha riferito di ...

Sorrento, cadavere di donna accoltellata in un'auto: l'ex in fuga, preso ilmattino.it

E’ stato individuato e fermato dai Carabinieri un uomo indiziato dell’omicidio di Anna Scala a Piano di Sorrento. Si trovava in una zona impervia della città, vicino a dove aveva nascosto lo scooter ...A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere della 56enne Anna Scala è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto. La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San ...