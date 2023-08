Domenico Dolce | la critica ai giovani siciliani divide sui social

(Di giovedì 17 agosto 2023) Sta circolando un video in cuifa unaaie in particolare ai. Il web siL'articolo proviene da Novella 2000.

Devo ringraziare, siciliano come me. Lo dico benché "colpito" dalle sue recenti esternazioni. Anzi, proprio per questo. Poteva essere chiunque altro, ma pare sia toccato a questo ..."Le parole dile ho lette come un appello all'impegno". Così su Fb l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano, dopo le polemiche causate dalle ...Alla fine, stringendoli in un abbraccio e baciando la cantante brasiliana su una guancia, è statoa benedire la loro unione e togliere dubbi sul legame dei due. Coppia bollente a ...

Domenico Dolce e i giovani siciliani 'sfaticati', dopo le offese viene sfidato dai ragazzi sui social Repubblica TV

Palermo , 17 ago. (askanews) - Palermo, 17 ago. (askanews) - I giovani siciliani sono dei fannulloni". A lanciare questa critica è lo stilista siciliano ...Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Domenico Dolce, il celebre stilista siciliano, tornato nell’Isola per festeggiare il suo 65° c ...