Domenica 20 Agosto il Giro del Casentino

(Di giovedì 17 agosto 2023) Si avvicina il grande appuntamento coldel. Sono oltre trenta le squadre, per un totale di circa duecento atleti, iscritte alla 106esima edizione deldelin programmaprossima 20con partenza e arrivo a Corsalone nel comune di Chiusi della Verna. Ildelè la seconda corsa più antica d’Italia per quelli che ora vengono definiti Elite e Under 23 e una volta dilettanti. E’ l’unica gara in categoria che vanta insieme nell’albo d’oro Gino Bartali (1934), Fausto Coppi (1939) e Gastone Nencini (1953), e sono esattamente 70 anni dal successo di Nencini che tra i professionisti vinsed’Italia e Tour de France. A seguire ildel...