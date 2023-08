Docente neoassunto licenziato dal Dirigente | non aveva superato anno di prova I motivi del ricorso e cosa hanno detto i giudici

(Di giovedì 17 agosto 2023) Unimpugnato il decreto emesso dalscolastico di risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro a tempo indeterminato cherichiamato il dPR n. 487 del 1994, nella parte in cui recita: “Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale”. Si pronuncia con sentenza la Cassazione Civile n° 22466/2023 L'articolo .

...riguarda la totalità dei docenti (come si evince anche dal mancato utilizzo del termine),... Quesito Una nostra lettrice chiede quanto segue: Sono unaassunta con contratto a tempo ...Neoassunti in ruolo e supplenze Alla luce di quanto detto è chiaro che, quando unottiene la nomina in ruolo ovvero per una supplenza, può sapere la classe di concorso/posto, ma non può ...297/94, dispone inoltre che ilche supera l'anno di prova è cancellato da ogni altra ... così, ad esempio, unin ruolo, che svolge anno di prova nel 2023/24, è cancellato dalle ...

Supplenze 2023, vietate al docente neoassunto in ruolo con anno di prova ancora da svolgere [VIDEO] Orizzonte Scuola

Poche ore e si chiuderà la finestra per inoltrare domanda per la mini call veloce sul sostegno. Chi è interessato si pone però anche la seguente domanda: "è possibile rinviare l'anno di prova" ...Si applica il vincolo triennale per i nuovi assunti che blocca la mobilità. Con il “nuovo” CCNL ottenute importanti acquisizioni: l’allentamento della legge e la garanzia di deroghe più estese. Contin ...