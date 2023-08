“Divorziano | lui tradito” Un anno di nozze ed è già addio per la coppia vip | “Segreti choc”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) La notizia è arrivata improvvisa e nemmeno i più pessimisti se l’aspettavano. Unavip è ad un passo dal divorzio, ad appena une due mesi dalla celebrazione del loro matrimonio. A chiedere di interrompere l’unione coniugale è stato lui, che l’ha accusata di averlo. Sono stati mesi difficilissimi e non si è mai giunti ad una sorta di pace definitiva, quindi alla fine l’uomo ha deciso di chiudere anzitempo il rapporto. Ma si prefigura una battaglia giudiziaria senza esclusione di colpi. In seguito alla news sullavip in procinto di effettuare il divorzio, si è scoperto che questo matrimonio farà ancora discutere per molto tempo. Come riferito dagli organi di stampa, lei avrebbe anche assoldato una straordinaria avvocatessa, che l’ha supportata anche in occasione della separazione dal ...