“Dio mio | che orrore” Delia Duran | cosa spunta di terribile nell’ultima foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 agosto 2023) Alex Belli etornano a far parlare di loro dopo un lungo periodo lontani dal gossip. Lo scorso mese sono stati protagonisti di una campagna di sensibilizzazione per DifendiAmo, l’associazione che lavora a tutela dei soggetti vulnerabili di maltrattamenti e di violenze di genere. L’attore e personaggio della tv ha prodotto la pellicola di dieci minuti interpretata dalla moglie. “L’idea del mostro è nata dall’incontro mio e di mia mogliecon Maria Cristina Tramacere – aveva spiegato Alex Belli – Insieme abbiamo voluto creare uno strumento che divulghi il messaggio di DifendiAmo, la prevenzione. L’idea mi è piaciuta molto perché in genere si parla di cose già accadute . In questo caso noi lavoriamo per prevenire la violenza, in particolare quella di genere. Il “Mostro“ racconta di una donna normalissima, dalla vita ...