Diletta Leotta | il fratello chirurgo posta la prima foto di Aria | «È nata la mia nipotina» La dolce dedica social

Articoli più letti Valentina Ferragni e Matteo Napoletano: perché se lei ha qualche anno in più è ancora un tabù di Maria Francesca Amodeoè diventata mamma: è nata Aria di Antonella ...Articoli più letti Valentina Ferragni e Matteo Napoletano: perché se lei ha qualche anno in più è ancora un tabù di Maria Francesca Amodeoè diventata mamma: è nata Aria di Antonella ...Articoli più letti Valentina Ferragni e Matteo Napoletano: perché se lei ha qualche anno in più è ancora un tabù di Maria Francesca Amodeoè diventata mamma: è nata Aria di Antonella ...

Diletta Leotta è mamma. È nata la figlia Aria Corriere della Sera

"A mare. Ancora per poco". Giorgia Rossi saluta la spiaggia con un post social. La giornalista sportiva si prepara per il ritorno della serie A.È nata Aria, lo stesso giorno della mamma Diletta Leotta che il 16 agosto ha compiuto 32 anni. La conduttrice e il papà, Loris Karius, portiere tedesco ...