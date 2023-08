Diletta Leotta finalmente mamma | è nata Aria nel giorno del suo trentaduesimo compleanno | “Oggi rinasco con te” Ecco le prime foto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023)ieri, 16 agosto 2023, è diventataneldel suo. La conduttrice televisiva, 32 anni, non ha fatto in tempo a spegnere le candeline sulla torta. In ogni caso il desiderio si è comunque avverato. Alle 08:47 all’ospedale San Raffaele di Milano un nuovo battito è entrato a far parte della vita die del compagno Loris Karius. E, attraverso i suoi canali social, il volto di Dazn ha così mostrato la nuova arrivata,: “con te. Benvenuta. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Nel carosello di immagini condiviso su Instagram si vedetenere in braccio emoziola figlia. Accanto a loro anche il padre della ...