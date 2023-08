Diletta Leotta è diventata mamma! Il parto nel giorno in cui ha compiuto 32 anni

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 17 agosto 2023) Un compleanno davvero indimenticabile per. Nelin cui ha32, la conduttrice siciliana èmamma per la prima volta. Stamattina alle 8.47, all’ospedale San Raffaele di Milano, il volto di Dazn ha dato alla luce la sua primogenita, frutto del suo amore per il portiere tedesco Loris Karius. La piccola si chiama Aria.e Loris Karius con la piccola Aria (Foto Instagram) “Oggi rinasco con te – scrivea corredo di alcuni scatti che la ritraggono dopo ilmentre stringe a sé la sua bambina – Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Loris Karius la bacia teneramente mentre tiene in mano una ...