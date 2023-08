Diletta Leotta è diventata mamma | è nata Aria

(Di giovedì 17 agosto 2023): nella giordi ieri, mercoledì 16 agosto, alle ore 08:47 èla piccola, la prima figlia con il compagno Loris Karius, portiere tedesco già al Liverpool oggi al Newcastle United. Un giorno speciale per la conduttrice di Dazn, dal momento che proprio il 16 agosto ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. Con un post pubblicato sui social,e Loris Karius hanno annunciato la nascita della loro prima figlia presso l’Ospedale San Raffaele: “Oggi rinasco con te. Benvenuta. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Vita privata, all’anagrafe Giulia, ...

... dalle sostituzioni nel cast artistico alle presunte liti: Leggi anchee Loris Karius genitori: è nata la piccola Aria Intanto sui social è stato svelato il nome del primo concorrente ...ieri, 16 agosto 2023, è diventata mamma nel giorno del suo compleanno. La conduttrice televisiva, 32 anni, non ha fatto in tempo a spegnere le candeline sulla torta. In ogni caso il ...E' nata Aria , lo stesso giorno della mammache il 16 agosto ha compiuto 32 anni. La conduttrice e il papà, Loris Karius, portiere tedesco già al Liverpool oggi al Newcastle United, lo hanno annunciato con un post sui social dove ...

Diletta Leotta è mamma. È nata la figlia Aria Corriere della Sera

Pioggia di fiocchi rosa e azzurri nelle case delle coppie più famose del momento. L’ultima nata è Aria, la primogenita di Diletta Leotta e Loris Karius. Ecco tutti i lieti eventi più glamour dell’anno ...Dopo il parto Diletta Leotta ha scelto il nome per la sua bimba. “Voglio guardarla e seguire l’istinto” aveva detto. L’istinto materno l’ha condotta verso Aria.