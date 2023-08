Difesa | Gianassi Pd | ' vergognose e inaccettabili le parole del generale Vannacci'

(Di giovedì 17 agosto 2023) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Ledelsonoed è incredibile che a proferirle sia una persona che rappresenta l'esercito italiano, comandante di una gloriosa istituzione nazionale, l'Istituto geografico militare di Firenze, realtà molto importante e legata alla città. Bene l'avvio immediato del procedimento disciplinare da parte del ministero della, ma questeper la loro inaudita gravità pesano come macigni, non potranno essere cancellate e ridimensionate e non sono compatibili con i valori che esprime l'esercito italiano". Lo dichiara Federico, deputato fiorentino del Pd.

... Raffaelli; Saio, Schiarelli, Giuliani; Macchi, Aprili, Cretella,; Guadalupo, Rinaldini; ...Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Terracciano in porta aiutato da unaa ...... Ilenia Malavasi, Nicola Zingaretti, Andrea Casu, Laura Boldrini, Federico, Gian Antonio ... in situazioni simili, a intraprendere cause legali, nella legittimadei propri diritti'. "...... Raffaelli; Saio, Schiarelli, Giuliani; Macchi, Aprili, Cretella,; Guadalupo, Rinaldini; ...Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Terracciano in porta aiutato da unaa ...

Ultimo'ora: Difesa: Gianassi (Pd), 'vergognose e inaccettabili le ... La Svolta

Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "Le parole del generale Vannacci sono vergognose, inaccettabili ed è incredibile che a proferirle sia una persona che rappresenta l’esercito italiano, comandante di una glo ...