Difendere la libertà ucraina | senza temere accuse di disfattismo

(Di giovedì 17 agosto 2023) C’è un fronte che si augura cordialmente, intimamente, la vittoria della Russia, tutt’al più edulcorandola con la previsione saggia e malinconica dell’ineluttabile sconfitta. C’è un fronte pacifista che somiglia a un magazzino di emergenza, in cui accatastare le cose scampate a un terremoto o a un’alluvione, e appenderci su un cartello di preghiera per la martoriata. Poi c’è una solidarietà con l’, cui corrisponde in proporzione una ripugnanza per il totalitarismo russo, che alla distanza è venuta differenziandosi lungo due sentimenti. Uno che chiamerò trionfalista, perché ha deciso di trasformare la sua simpatia con una strenua resistenza in una ostentata fede nella vittoria militare, alla stregua delle dichiarazioni ufficiali delle autorità ucraine. Un altro che non saprei come chiamare ...