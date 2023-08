Decreto PA Bis 2023 in Gazzetta Ufficiale | cosa prevede per la scuola?

(Di giovedì 17 agosto 2023) TESTO IN- LEGGE 10 agosto, n. 112 Come abbiamo scritto, giorno 31 luglio il testo è ... Le news dellain primo piano, oggi: https://www.tecnicadella.it/le - notizie - del - ...

IlPA, che contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle PA, agricoltura, sport, lavoro è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. TESTO IN GAZZETTA - LEGGE ......e prevista per l'inizio di settembre si attende che la legge di conversione del Dl Pa -venga ... I nuovi numeri delflussi. I 10mila nuovi lavoratori stranieri andranno a incrementare ...124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 -, del- legge 25 maggio 2021, n. 73 , convertito, con ...

Decreto PA bis convertito in legge: provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Cosa è previsto per la scuola Orizzonte Scuola

Entra in vigore oggi la legge di conversione del decreto P.A. bis. Modificata la Bossi-Fini, gli operai potranno entrare se hanno già lavorato con imprese ...Effettivamente disponibili altri 40mila ingressi per lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto i ...