Decreto caro-voli | compagnie aeree contro Roma | lettera a Bruxelles

(Di giovedì 17 agosto 2023) Crescono le lamentele dopo la stretta diper fronteggiare il: non solo Ryanair, infatti, scende in campo l’associazione europea delle, Airlines for Europe che si è rivolta alla Commissione Ue perché chiarisca “con l’Italia” l’impatto delsul mercato europeo del trasporto aereo “libero e deregolamentato“.In particolare, in scia ad un possibile effetto domino in altri Paesi, viene chiesto se il provvedimento non violi il diritto delledi competere e fissare i propri prezzi e servizi. Per il ministero delle Imprese e del Made in Italy, però, le misure annunciate ...

Un secondoripartisce altri 1,6 miliardi di risorse alle stazioni appaltanti che avviano le procedure di affidamento di opere pubbliche nel secondo semestre dell'anno.Si allunga l'elenco delle lamentele dopo la stretta di Roma per fronteggiare ilvoli: non solo Ryanair, in fatti, scende in campo l'associazione europea delle compagnie aeree, ...delsul ......che le misure contro ilcarburanti varate in pompa magna dal governo Meloni si sono rivelate un buco nell'acqua, come era stato ampiamente previsto sin dalla discussione parlamentare del...

Decreto caro voli, compagnie aeree chiedono intervento Ue su tetto prezzi Adnkronos

“La libertà dei prezzi è una componente fondamentale del successo del mercato unico europeo dell’aviazione – ha affermato da parte sua Airlines for Europe – e siamo preoccupati che il decreto legge in ...Non si placano le polemiche di Ryanair in merito al nuovo decreto sul caro voli con l’Amministratore Delegato della compagnia irlandese che è ripartito ancora una volta alla carica. Questa volta, Eddi ...