De Ketelaere si presenta all’Atalanta | “La squadra perfetta per me”

(Di giovedì 17 agosto 2023) Zingonia. “Ho scelto di venire a Bergamo perché penso che sia l’opportunità giusta al momento giusto ed è unaper me in questo momento”. Con queste parole Charles Desi èto come nuovo giocatore dell’Atalanta, in seguito all’ufficialità dell’affare arrivata nella serata di mercoledì (15 agosto). “Anche per lo stile di gioco è laideale per me”, ha spiegato ai canali ufficiali della società, rivelando anche le prime parole che gli ha riservato Gian Piero Gasperini: “Ho parlato anche con lui, mi ha detto che è contento che io sia qui. E lo sono anche io: penso ad un bel futuro con l’Atalanta”. Un futuro che poteva essere present, visto che già un anno fa ci fu un forte interesse nei suoi confronti da parte della Dea: “Anche quando ero in Belgio l’Atalanta mi ha ...

Atalanta, De Ketelaere si presenta: “Opportunità giusta al momento giusto” ItaSportPress

