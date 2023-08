Dalla corazza dei granchi un circuito elettronico commestibile

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 17 agosto 2023) Unrealizzato a partire dalle corazze dei crostacei che potrà essere utilizzato in applicazioni in ambiti diversi,diagnostica medica al controllo qualità dei cibi: è l`obiettivo al quale ha lavorato il team di ricerca del laboratorio "Printed and Molecular Electronics", coordinato da Mario Caironi, dell`Istituto Italiano di Tecnologia - IIT di Milano. I ricercatori IIt hanno infatti sviluppato un prototipo dibasato su oro e chitosano, dimostrando per la prima volta la possibilità di realizzare circuiti con materiali commestibili. Il prototipo è stato descritto sulla rivista Nanoscale.L`elettronicaè un campo in forte crescita con un obiettivo preciso: sviluppare dispositivi edibili in grado di ...