(Di giovedì 17 agosto 2023) Proseguono senza sosta le ricerche un giovane di 21 anni, di origine olandese, Sacha Chang, con problemi psichici, che ha ucciso ildurante una lite, colpito il padrone della casa che li– poi deceduto durante il trasporto in ospedale – ed è fuggito nei. I carabinieri gli stanno dando lae hanno diffuso il nome e le foto dell’omicida. Il terribile episodio è avvenuto a Montaldo di Mondovì, in provincia di. Da qualche giorno il 21enne e suoerano ospiti nella casa di undi famiglia e connazionale presso Montaldo, nella piccola frazione di Roapiana. I militari invitano chiunque lo avvistasse a chiamare immediatamente il 112. Il ragazzo è considerato ancora molto pericoloso e i carabinieri ...

Il giovane, affetto da problemi psichiatrici, è fuggito a piedi nei boschi della zona e sono ancora in corso le ricerche dei carabinieri diche andranno avanti tutta la notte. Il 21enne si ...Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri del comando provinciale di, il giovane avrebbe afferrato un coltello colpendo il padre e ferendolo mortalmente; poi, prima di scappare nei boschi ...Il giovane, un ventunenne con problemi psichici, sarebbe scappato nei boschi della Val Corsaglia, dove le forze dell'ordine sarebbero sulle sue ...

Cuneo, uccide a coltellate il padre e un amico che li ospitava e fugge nei boschi. È caccia all'uomo: ecco il nome e il volto Corriere della Sera

Tragedia in Piemonte: un ragazzo olandese di 21 anni, affetto da disturbi psichici, ha ucciso il padre a coltellate e ferito gravemente il proprietario della casa in cui erano ospitati. Quest’ultimo, ...La tragedia nel pomeriggio di ieri, 16 agosto, mentre padre e figlio si trovavano entrambi a casa di alcuni amici a Montaldo Mondovì, in provincia ...