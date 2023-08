Cristina Seymandi | Segre aveva programmato tutto Ecco come ha fatto sparire l' anello 15 giorni prima

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 17 agosto 2023) Il tormentone estivo quest'anno non è una canzone rap ma la storia d'amore e tradimenti tra Massimo. Haormai il giro del mondo il video in cui il finanziere molla pubblicamente la sua futura moglie alla festa di fidanzamento, accusandola di averlo "cornificato" in più occasioni. Arriva la risposta dialla lettera del suo ex fidanzato Massimoinviata a La Stampa il 15 agosto, in cui il banchiere difendeva la sua decisione di rompere il fidanzamento in quel modo plateale durante una festa pre-matrimoniale tra amici a Torino. Segui su affaritaliani.it