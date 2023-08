Cristina Seymandi | “L’anello di fidanzamento è sparito 15 giorni prima della festa”

... è quella della festa di nozze di Torino saltata in cui l'imprenditore Massimo Segre ha letto una lettera in cui parlava dei tradimenti della compagna e "non più futura sposa". ...Una "vendetta perfetta" pianificata nei dettagli e da tempo. È questo il fulcro delle nuove accuse chemuove a Massimo Segre attraverso una lunga lettera al Corriere della Sera , una replica in grande stile a quella che il commercialista e banchiere torinese ha scritto pochi giorni fa ...Reagisce,. E lo fa con una infuocata lettera a Zona Bianca . Dopo il video diventato virale in cui il futuro marito Massimo Segre la molla davanti a tutti gli ospiti, esponendola al pubblico ...

Cristina Seymandi la lettera durissima a Massimo Segre: «Tutto programmato, l'anello era sparito. Una vendetta per ... Open

Il caso dell’imprenditore che ha lasciato la futura sposa con tanto di lettera sui suoi tradimenti ripresa dai giornali online internazionali, che ...L'imprenditrice risponde alla lettera su La Stampa dell'ex Massimo Segre, che ha deciso di lasciarla pubblicamente durante la festa che ufficializzava le loro nozze ...