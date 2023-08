Cristina D’Avena | la foto in costume fa impazzire i fan

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 agosto 2023) “Ferragosto in Barbie Style… Vi penso… Godetevi il sole!”. Il post pubblicato su Instagram daha infiammato il 15 agosto dei propri follower. Uno scatto inche, come già successo in passato, ha scatenato i commenti dei fan che hanno dimostrato di apprezzare le forme della cantante. “latte” a “Tutte e tre brave nel canto”, passando per la parodia di sigle di cartoni animati interpretate proprio danegli anni. Qualche esempio? “È quasi miopia Johnny”, “Terry e Maggie le ricordavo diverse”, “Son 2 sorelle che han fatto un patto”. Qualcun altro, lapidario, scrive invece: “Melevisione”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...