Cristina D' Avena è una Barbie esplosiva per un' estate bollente

Fotogallery -D', un Ferragosto formato Barbie 10/08/23 Fotogallery - 'Se potessi dirti addio', Gabriel Garko protagonista della nuova fiction Mediaset Ultimo Aggiornamento 07/08/23 Fotogallery - ...... dopo un iniziale freddezza e rigidità la conduttrice ha preso le redini del format e, grazie all'aiuto anche degli 'investigatori' Mara Maionchi, Filippo Magnini, Sabrina Salerno eD'...La conclusione della prima edizione di Non sono una signora era stata anticipata da una gaffe diD'sui social . Nel pubblicare alcune foto del programma, la cantante aveva postato ...

Cristina D’Avena, la foto in bikini stile Barbie fa impazzire in fan Corriere della Sera

Cristina D'Avena, nelle ultime ore a sorpresa dei fan si è mostrata in bikini «super sexy» attraverso alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Naturalmente, ...A Ferragosto la cantante ha postato la sua ormai tradizionale immagine in bikini per fare gli auguri ai propri fan e follower ...