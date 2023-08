Cristianesimo | Islam e l' utopia di Padre Dall' Oglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 agosto 2023) Per capire davvero chi fossePaolo, il gesuita scomparso dieci anni fa in Siria, bisogna essere stati a Deir Mar Musa. Il monastero collocato nel bel mezzo di un deserto montuoso 80 chilometri a nord da Damasco arroccato a un'altitudine di 1350 metri nel nord del massiccio del Qalamoun. Intitolato a San Mosè l'Abissino questo complesso religioso era stato abbandonato nel XIX° secolo. Nel 1982, quasi per caso,Paolo trovò i ruderi della Chiesa edificata nel lontano VI° secolo. Dopo alcune notti passate all'aperto decise di riedificare la Chiesa prima e il monastero poi. Qui diede vita alla comunità monastica “al-Khalil di Deir Mar Musa al-Habachi”. La particolarità di questo luogo non è legata alla quasi inaccessibilità (bisogna salire ben 400 scalini tra le rocce) ma perché quarant'anni fa ...