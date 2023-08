(Di giovedì 17 agosto 2023)Technology annuncia oggiZen Air DOT, lein-ear che offrono un concentrato di potenza grande come il palmo di una mano Ottime per intrattenersi con suoni ben bilanciati e bassi potenti tutto il giorno, tutti i giorni ad un prezzo conveniente. Nonostante il peso di soli 33g, questeoffrono più di quanto si possa immaginare. Con driver al neodimio da 13 mm sintonizzati su misura, due microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore ambientale (ENC), una lunga durata della batteria fino a 24 ore. Ed ancora, connettività Bluetooth 5.3 e una certificazione IPX4, che le rendendono il compagno audio ideale adatto per tutti.Zen Air DOT: la ...

Creative Zen Air DOT: le nuove cuffie true wireless in-ear di Creative ... tuttoteK

Creative Technology ha annunciato le Creative Zen Air DOT, le cuffie true wireless in-ear che offrono tanta potenza in piccole dimensioni.Se siete in cerca di un paio di ottime cuffie per l'ascolto della vostra musica preferita, allora non potete rinunciare a questa offerta Creative!